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Сайлыг на новой скорости: «Мегафон» повысил качество связи для сельчан

В сумоне Сайлыг Чеди-Хольского кожууна увечилась скорость мобильного интернета и расширилась территория покрытия 4G. Работы в населенном пункте Тувы, где живет более 1300 человек, провели инженеры «Мегафона».

Сайлыг расположен в 100 км от Кызыла на юго-востоке республики, это достаточно крупное поселение, где есть детский сад, школа, дом культуры. Последние 10 лет население здесь постепенно увеличивается, также растет и востребованность цифровых услуг – почти каждый житель пользуется мобильной связью. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Учитывая растущую нагрузку на сеть, инженеры «Мегафона» обновили действующую базовую станцию и запустили на ней сразу два дополнительных слоя LTE, работающих в низком и среднем частотном диапазоне. За счет этого в Сайлыге и близлежащем селе Хову-Аксы улучшились параметры передачи данных и качество голосовых звонков. В сельской местности значительно увеличилась зона действия 4G: большее число пользователей теперь могут быть онлайн даже в закрытых помещениях и на отдаленных территориях.

Также за счет агрегации частот и увеличения емкости сети в сумоне значительно выросли скорости мобильного интернета – теперь они достигают 100 Мбит/с. Улучшение качества сети 4G позволяет абонентам с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами: еще быстрее загружать кино и сериалы, пересылать фото- и видеосообщения в мессенджерах, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги. При этом скорость интернета остается стабильной и в период повышенной нагрузки на сеть – в вечернее время или в праздники.

«Специалисты компании «Мегафон» в этом году проводят большой объем работ по улучшению качества сети в Тыве. Мобильная активность жителей республики растет, поэтому мы совершенствуем действующие и строим новые базовые станции, увеличивая скорость и площадь покрытия 4G. При этом неважно, большой это или маленький населенный пункт – везде мы стремимся обеспечить наилучшее качество сигнала», – сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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