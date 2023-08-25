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В «Ямской слободе» впервые появился интернет

«Мегафон» запустил сеть LTE на территории гостиничного комплекса в самом центре курорта «Завидово» в Тверской области. Теперь несколько тысяч путешественников, ежегодно посещающих «Ямскую слободу», могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические специалисты оператора построили вблизи локации новую инфраструктуру связи с поддержкой технологии LTE. Мобильный сигнал охватил высокоскоростным интернетом не только территорию комплекса, но и часть природного парка «Ямской лес», где многочисленные туристы любят совершать пешие прогулки по лесным маршрутам. В зону действия LTE также вошел популярный участок автотрассы в направлении базы отдыха «Акватория лета Завидово» и территория строящегося речного порта «Завидово».

«Передовые технологии связи в популярных туристических местах отвечают ожиданиям современных путешественников о комфорте и безопасности отдыха. По данным аналитиков «Мегафона» только за летние месяцы этого года территорию курорта «Завидово» посетили более 110 тыс. человек. Они прокачали порядка 72 тыс. ГБ и проговорили свыше 600 тыс. минут. С помощью аналитических инструментов мы отслеживаем абонентскую нагрузку на сеть и развиваем сотовую инфраструктуру в загруженных локациях, чтобы клиенты компании могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами как дома, так и на отдыхе», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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