Aurus представила релиз новой версии системы записи звонков PhoneUP с поддержкой всех IP-ATC

Aurus, российский вендор, специализирующийся на разработке программного обеспечения для контакт-центров и корпоративной связи, объявила о выпуске усовершенствованной и адаптированной к требованиям рынка версии своего флагманского продукта – PhoneUP.

PhoneUP 5.0 — это запись звонков любых IP-АТС, установка на Linux, включая редакции, одобренные для использования в РФ, и поддержка географически распределенных сетей связи на десятки тысяч абонентов.

Подробная информация о новых функциях PhoneUP: новая платформа – продукт разворачивается на Linux, и в том числе протестирован на Astra Linux и «Альт»; новая версия не привязана к вендору телефонии и может записывать разговоры любой IP-АТС, протестирована интеграция с ведущими отечественными и зарубежными платформами; встроенные средства отказоустойчивости; новая гибкая система разграничения доступа с возможность создавать любые роли; безопасный веб-интерфейс для поиска и проигрывание разговоров; встроенный плеер, поддерживающий разговоры с несколькими сегментами; новый механизм жизненного цикла для оптимизации использования дисковых массивов.

Кроме того, в ближайшем обновлении появятся опциональные модули для контроля качества в контакт-центре: запись экранов с анализом использования приложений, модуль оценки диалогов с клиентами, подсистема речевой аналитики.

Полнофункциональная демоверсия решения на 2 месяца для тестирования в собственной инфраструктуре доступна абсолютно для всех клиентов компании. Без скрытых условий и ограничений по количеству пользователей. Технические инженеры компании помогут с установкой и настройкой ПО.