«Мегафон» обеспечил связью «Гонку героев» в Менделеевске

Спортивно-развлекательного экшен прошел на высоких интернет-скоростях. Для этого оператор «Мегафон» передвижные базовые станции.

Забег с препятствиями «Гонка героев» прошел в Менделеевске во второй раз. В состязании приняло участие порядка 1,7 тыс. человек, а в самом мероприятии – свыше 5 тыс. Спортсмены преодолели трассу длиной около 10 км, состоящую из более чем 30 препятствий: рвов, водных преград, барьеров, участков с грязью и других.

Незабываемыми впечатлениями и эмоциональными фото участники активно делились в Сети. С утра до вечера голосовую связь и скоростной интернет на всем маршруте и в фан-зоне обеспечили мобильные базовые станции «Мегафона». По замерам сотрудников компании, во время мероприятия скорость мобильного соединения поднималась выше 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Комплекс сотовой связи был организован на базе блок-контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, доставляющей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Подготовку такого оборудования к работе проводят два специалиста в течение нескольких часов.

«Чтобы организовать качественную связь на всей протяженности трассы, были дополнительно развернуты две мобильные станции. Передвижное телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети и скорость онлайн-соединения в месте скопления людей. Одномоментно с его помощью общались тысячи абонентов, а объем скачиваемого трафика сравним с нагрузкой на объект связи в центре крупного города», — сказал Михаил Русинов, директор «Мегафона» в Татарстане.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.