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МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает об установке нового телеком-оборудования в приграничном городе Забайкальске. Оператор на треть увеличил скорости мобильного интернета в северной части города, находящегося на популярном туристическом автомаршруте Чита-Маньчжурия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Федеральная автотрасса А-350 связывает столицу края Читу и приграничный Забайкальск, расположенный непосредственно на границе с Китаем. С возобновлением пассажирского движения между двумя странами в сторону международного автомобильного пункта пропуска направляются десятки туристических автобусов и большегрузов с различными товарами.

Забайкальцы, а также жители Улан-Удэ, Иркутска и других сибирских городов отправляются в Маньчжурию на три-пять дней для шоппинга, гастрономического туризма и развлечений. Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС путешественники могут просматривать туристические приложения и онлайн-карты, планируя свое путешествие и покупки в торговых центрах, пользоваться интернет-банкингом и просматривать видео в соцсетях, читать онлайн-книги в ожидании оформления проездных документов.

Скоростной мобильный интернет и сервисы экосистемы МТС также стали доступны почти 14 тыс. жителей Забайкальска, сотрудникам коммерческих компаний и международных представительств и фирм, расположенных на территории крупного транспортного и логистического узла Забайкальского края.

«Для жителей края и соседних регионов Китай – популярное направление туризма. С упрощением условий пересечения границы заметно увеличился поток желающих после длительного перерыва побывать в соседнем городе. Чтобы путешественники в пути не ощущали цифрового дискомфорта, мы установили дополнительное оборудование и улучшили качество мобильной сети в приграничном Забайкальске, чтобы туристы еще в пути могли узнать, есть ли очередь на погранпереходе, спланировать перевоз багажа, обсудить рабочие вопросы с коллегами и родными до пересечения границы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Также МТС обеспечила связью отдаленные села Черемхово Красночикойского, Золотореченск Оловяннинского и Хадакта Улетовского районов и запустила новые базовые станции в центре города Шилка и поселка Первомайский Шилкинского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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