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Новую базовую станцию запустил «Мегафон» в забайкальской глубинке

Доступ к современным цифровым услугам получили жители поселка Сбега в Забайкальском крае. «Мегафон» запустил здесь базовую станцию и обеспечил полное покрытие территории поселения мобильным интернетом и голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Базовая станция оператора в Сбеге появилась впервые, она работает в стандартах 2G и 4G, так что сельчане теперь могут пользоваться передачей данных и звонить по телефону. При этом жителям поселка доступны как стандартные вызовы, так и разговоры по технологии VoLTE, которая дает возможность установить быстрое соединение и делает голос собеседника более близким и четким.

Средняя скорость мобильного интернета в Сбеге сейчас составляет 20 Мбит/с, при этом она останется стабильной даже во время пиковых нагрузок – в выходные и праздничные дни. Таких параметров сети достаточно, чтобы жители поселка могли смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, общаться в соцсетях и мессенджерах и пользоваться государственными цифровыми сервисами.

Улучшение качества связи почувствуют не только сельчане: Сбега находится на пути следования самого протяженного пассажирского железнодорожного маршрута «МоскваВладивосток». Здесь поезд проходит ранним утром или вечером. Несмотря на короткое время остановки, пассажиры теперь могут отправлять родным и близким фотографии рассветов и закатов из забайкальской тайги.

«Мы стремимся расширить в регионе покрытие современной связью в том числе за счет строительства новых телеком-объектов в отдаленных населенных пунктах. Благодаря запуску базовой станции нашим абонентам в Сбеге теперь доступны те же цифровые возможности, что и жителям столицы региона. Они могут на высоких скоростях пользоваться любыми цифровыми ресурсами для решения рабочих и повседневных задач, отдыха и развлечений», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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