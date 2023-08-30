«Мегафон» повысил качество связи для тувинских сельчан

В сумонах Бажын-Алаак и Алдан-Маадыр расширилась территория покрытия 4G. Инженеры «Мегафона» провели в этих населенных пунктах модернизацию уже существующих базовых станций: запустили дополнительные слои LTE, работающие в низком и среднем частотном диапазоне. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Бажын-Алаак расположен в трех часах пути от Кызыла, недалеко от города Чадан. В поселке постоянно проживают более 1500 человек, есть детский сад, школа, библиотеки. В основном местные жители работают в сфере сельского хозяйства – разводят скот, выращивают хлеб. В местной школе учится более 350 учеников, многие подростки занимаются спортом – в прошлом году команда поселка представляла Республику Тыва на всероссийском этапе Президентских спортивных игр.

Население сумона Алдан-Маадыр составляет более 1200 человек, их основные занятия – растениеводство и животноводство. Здесь работает детский сад, средняя школа, школа искусств, краеведческий музей. Населенный пункт получил свое название в честь легендарных 60 тувинских богатырей. В поселке этим летом провели капитальный ремонт дома культуры – панорамные окна, современный фасад и полностью обновленный интерьер привлекут еще больше любителей культурного досуга и творчества. Заканчивается строительство купольного спортивного зала – многие в сумоне увлекаются спортом, поэтому было решено расширить возможности для занятий.

Специалисты «Мегафона» также внесли свой вклад в развитие комфортной среды в этих поселках: на действующих базовых станциях запустили дополнительные слои LTE, которые позволили расширить покрытие 4G в закрытых помещениях и на отдаленных территориях, а также более равномерно распределить нагрузку на сеть. За счет этого в Бажын-Алааке и Алдан-Маадаре улучшились параметры передачи данных и качество голосовых звонков по современной технологии VoLTE.

Теперь большее число пользователей могут одновременно выходить в Интернет и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами: еще быстрее загружать кино и сериалы, пересылать фото- и видеосообщения в мессенджерах, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги. При этом скорость передачи данных остается стабильной и в период повышенной нагрузки на сеть – в вечернее время или в праздники.

«Мы рады содействовать важному делу – развитию и обновлению тувинских поселков. Жители и больших, и малых населенных пунктов должны иметь равный доступ к услугам сотовой связи. Проведенные работы позволяют нашим абонентам в Бажын-Алааке и Алдан-Маадыре всегда быть уверенными в наилучшем качестве сигнала и высокой скорости интернета», – сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.