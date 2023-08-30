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МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, реализовал сервис отправки SMS с альфа-имени (индивидуального имени отправителя) на платформе «МТС Exolve».

Впервые для бизнеса и разработчиков открылась возможность использовать и голос, и текст для общения со своими клиентами на одной платформе, используя интерфейс личного кабинета.

Благодаря внедрению нового сервиса от МТТ корпоративные пользователи смогут: отправлять неограниченное количество SMS с использованием альфа-имени, которое может представлять собой название компании, бренд или домен; получить 100% гарантию доставки SMS с имени отправителя; повысить узнаваемость бренда, в том числе и в других каналах коммуникации; привлечь внимание получателей SMS к бренду и помочь им быстрее находить сообщения во «входящих»; запускать маркетинговые кампании и повышать их охват; построить положительный образ компании и укрепить доверие потребителей.

Функциональность отправки SMS с альфа-имен стала доступна благодаря обновлению облачной платформы «МТС Exolve», которая была запущена в январе 2023 г. и предназначена для создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

Сервисом отправки SMS могут воспользоваться как новые пользователи платформы, так и действующие, среди которых и крупнейшие маркетплейсы России, и компании среднего и малого бизнеса.

«МТС Exolve» — омниканальная коммуникационная платформа, которая обеспечивает взаимодействие бизнеса с клиентами по всем каналам коммуникаций, теперь еще и SMS, из единого интерфейса, — сказал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. — Мы развиваем нашу платформу, делая каналы все более действенными и эффективными для наших корпоративных заказчиков и для разработчиков. С помощью функционала отправки SMS с альфа-имен можно не только автоматизировать коммуникацию с клиентами, но и создать единую и узнаваемую корпоративную идентификацию, привлечь новую аудиторию, повысить уровень доверия и признания бренда».

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