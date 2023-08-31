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«Сбер» привезёт SIM-карты в Москве и Санкт-Петербурге

Получить SIM-карту теперь можно у выездных менеджеров «Сбера» в Москве и Санкт-Петербурге. Оформить заявку на доставку SIM-карты можно на сайте оператора «Сбермобайл», после чего клиенту с номера 900 позвонит сотрудник «Сбера», чтобы уточнить время и место встречи.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Выездной сотрудник банка приедет к клиенту в удобное время и место, оформит электронный договор об оказании услуг и поможет пополнить баланс — весь процесс займёт всего пару минут. Раньше сделать все это можно было только в офисах банка. На данный момент клиентам доступны SIM-карты оператора «Сбермобайл».

Выездной сервис «Сбера» – это команда сотрудников банка, которые предоставляют набор сервисов: оформляют потребительские, ипотечные или образовательные кредиты, вклады, страховки, консультируют по продуктам банка, привозят кредитные и дебетовые (в том числе зарплатные) карты и так далее.

За 8 месяцев 2023 г. услугами выездного сервиса «Сбера» в Москве воспользовались 290 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 56 тыс.

«Сбермобайл» — провайдер цифровых и телекоммуникационных решений «Сбера» для человека, бизнеса и государства.

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