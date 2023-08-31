В жилом комплексе Ульяновска «поселился» быстрый мобильный интернет

У жителей ЖК «Дивный сад» скорость загрузки мобильного интернета увеличилась в три раза. «Мегафон» расширил телекоммуникационную инфраструктуру на территории комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Молодой микрорайон находится в Заволжском районе Ульяновска и состоит из кирпичных и монолитно-кирпичных домов малой этажности. Для улучшения качества мобильных услуг для живущих здесь людей оператор задействовал LTE 1800 и LTE 2600 — наиболее эффективные диапазоны для обеспечения связью густонаселенных городских локаций. В результате максимальная скорость загрузки выросла до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, не подключаясь к домашнему Wi-Fi.

«Планируя развитие сети, мы учитываем застройку города и появление новых жилых комплексов. В данном случае быстрый интернет появился не только у жителей микрорайона на проспекте Столыпина, но и в расположенном в непосредственной близости коттеджном поселке», — сказал технический руководитель «Мегафона» в Ульяновской области Игорь Языков.

Спрос на высокие скорости в Ульяновске продолжает расти. Это подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. Летом 2023 г. абоненты компании в среднем ежемесячно прокачивали по 26,7 ГБ данных — на 10% больше, чем годом ранее.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.