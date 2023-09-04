«Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии

«Ростелеком» запустил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) районе Республики Саха (Якутия). Эта местность стала первой арктической территорией в Якутии, полностью подключенной к оптическим линиям связи. Оптика обеспечит доступ к скоростному безлимитному интернету и цифровым сервисам для жителей и предприятий региона.

Строительство новой линии связи велось из села Жилинда Оленёкского района, которое «Ростелеком» подключил к оптике в декабре 2021 г. Общая протяженность магистрали «Оленёк — Саскылах — Юрюнг-Хая» составила 683 км.

В Анабарском районе к оптическим сетям уже подключены 27 социально значимых объектов: 22 — в Сыскылахе и 5 — в Юрюнг-Хае. Это школы, детские сады, объекты дополнительного образования, районная и наслежные администрации, районная больница, ФАП, ветеринарная клиника и отделение почты. Скорость интернета для пользователей учреждений составит до 70 Мбит/с.

«Мы запустили не просто ВОЛС, а новое качество жизни. Бывая в районах республики, я вижу, как сильно меняется жизнь с появлением современной связи. Арктика действительно становится ближе! Это результат настоящего трудового героизма и высокого профессионализма работников “Ростелекома”. В кратчайшие сроки в сложнейших условиях они смогли протянуть 143 километра линий связи от Саскылаха до Юрюнг-Хая. А всего с 2020 г. от Оленька до океана пройдено расстояние в 683 километра. Сейчас мы ведем активную работу с Минцифры России по подключению к ВОЛС всех 13 арктических районов в рамках проекта “Синергия Арктики”. Верим, что этот проект будет реализован в ближайшие годы!» — отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Сегодня состоялось знаменательное событие — мы провели ВОЛС в очередной населенный пункт в арктическом районе. Пять лет назад это казалось практически невозможным с учетом того, что даже не все центральные районы были подключены к оптике. В большей части республики услуги связи предоставлялись с использованием спутникового ресурса и скорость передачи данных была ограничена. Но благодаря огромной работе правительства Якутии и операторов связи сегодня в регионе проведено оптоволокно практически до всех населенных пунктов, где проживает 92% населения региона. И сегодня высокоскоростной интернет появился в селе Юрюнг-Хая. Таким образом, Анабарский район стал первым арктическим районом республики, полностью подключенным к оптическим линиям. Отмечу, что с приходом ВОЛС в арктических районах снижаются тарифы для граждан в 100 и даже более раз», — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

«Цифровизация Арктики — это важное направление нашей работы. Проникновение информационных сервисов придает импульс развитию экономики региона в целом и позволяет создать более комфортные условия для жизни населения. Анабарский улус стал вторым районом, который мы полностью обеспечили оптическими технологиями. Реализация таких масштабных проектов в отдаленных и труднодоступных регионах становится возможной только при поддержке правительства республики Саха (Якутия)», — отметил директор филиала Сахателеком «Ростелекома» Константин Войтеховский.

Прокладка оптики в Арктических районах — это один из сложных проектов, который реализует «Ростелеком» в Якутии. В числе трудностей — суровые климатические условия Заполярья: резкие перепады температур, сильные ветра и вечная мерзлота. Для реализации проектов специалисты «Ростелекома» совместно с Институтом мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук разработали уникальное решение по прокладке оптического кабеля в условиях низких температур и мерзлых грунтов. Оно предусматривает укладку бронированного кабеля в защитные полиэтиленовые трубы высокой плотности и их заглубление до 0,7 м. Это позволяет обеспечивать надежную и стабильную связь.

Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) район расположен на крайнем северо-западе Республики Саха. В улусном центре Саскылах в основном проживают эвенки. Уникальность наслега Юрюнг-Хая в том, что он является единственным в республике местом компактного проживания долганов. Одним из важных направлений экономики региона является развитие горнодобывающей промышленности: на территории улуса находится несколько алмазодобывающих предприятий.