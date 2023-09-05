«Мегафон» включил LTE в одном из самых крупных мужских монастырей в России

На территории Успенского Псково-Печерского монастыря абонентам «Мегафона» стали доступны высокие скорости мобильного интернета и стабильная голосовая связь. Теперь клиенты оператора могут пользоваться всеми современными цифровыми технологиями как во внешнем периметре архитектурного ансамбля святыни, так и внутри зданий Печерской обители. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Псково-Печерский монастырь - место притяжения паломников и туристов со всей страны. Считается одним из самых загадочных монастырей на Руси из-за необычного происхождения - он зародился в подземных пещерах. Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов, чтобы услышать таинственные истории об этом сакральном месте. Аналитики «Мегафона» отмечают, что самыми частыми гостями стали петербуржцы, москвичи, новгородцы. Более 50% от зарубежного трафика составили белорусы и туристы из стран СНГ.

Специалисты оператора построили базовую станцию с поддержкой современных стандартов связи на территории монастырского комплекса, чтобы покрыть сетью LTE объекты, входящие в его состав: ближние «Богом зданные» пещеры, многочисленные церкви, Звонницу, Дом настоятеля, Братский корпус, Святые источники, Ризницу и Крепостные стены с башнями. А также развернули высокоемкое оборудование сети четвертого поколения внутри монастыря и обеспечили уверенным 4G-сигналом внутренние помещения многовекового здания.

«Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь - крупнейший архитектурно-исторический музей на территории Псковской области. Невероятная атмосфера, природная уникальность и множество достопримечательностей делают это место одной из самых посещаемых туристических локаций в регионе. После проведенных работ по строительству сети абоненты «Мегафона», приезжающие сюда и проживающие здесь, могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом в своих гаджетах и совершать звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение с собеседником и делает его голос четче и громче», - сказал директор Александр Долгих, директор «Мегафона» в Пскове.

Технические специалисты компании работают над развитием сети в Псковском регионе. С начала года инженеры оператора построили и модернизировали более 20 объектов связи в Гдовском, Палкинском, Печорском, Псковском и других районах области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.