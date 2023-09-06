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«Мегафон» расширил возможности пользователей интернета в Махачкале

«Мегафон» расширил возможности пользователей в Махачкале. Жителям города теперь доступен универсальный продукт оператора с пакетом телеком-услуг. Он включает в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение. Партнером проекта в части предоставления фиксированной связи выступила компания R-Line.

Подобные услуги стали возможны благодаря использованию модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator), когда оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, а также пользователям – они получают дополнительные бонусы и преимущества.

Подключившись к тарифу «Объединяй!», пользователи могут оплачивать все необходимые телекоммуникационные сервисы по единому лицевому счету.

Подключение к домашнему интернету осуществляется по технологии Ethernet. Чтобы подключить к Сети другие устройства, потребуется Wi-Fi-роутер — его предоставят при установке. В пакетах цифрового телевидения пользователям доступны более 250 каналов, а также фильмы и сериалы отечественного и зарубежного производства.

«Совместные проекты с локальными интернет-провайдерами — хорошая практика, позволяющая предложить жителям региона комплексный продукт. На базе существующего тарифа «Объединяй!» мы соединили мобильную связь и цифровое телевидение «Мегафона» с услугами провайдера домашнего интернета в удобный и выгодный пакет. Важно, что абоненты при этом получают решение для удовлетворения своих базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты в одном окне. Особенности подключения к такому тарифу вам расскажут в любом нашем салоне связи», — сказал Магомед Насруллаев, директор «Мегафона» в Дагестане.

При подключении пакета из домашнего интернета, мобильной связи и цифрового ТВ в рамках тарифа «Объединяй!» предусмотрена скидка 100% в первый месяц.

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