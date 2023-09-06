«Мегафон» улучшил покрытие в местах отдыха и на автодорогах Кировской области

Новое покрытие сети четвертого поколения появилось на автодороге в направлении Кирово-Чепецка. «Мегафон» запустил базовые станции вдоль трассы вблизи населенных пунктов Перекоп и Полойский. Теперь стабильный сигнал связи и мобильный 4G-интернет будет доступен автомобилистам и пассажирам, а также жителям частных домов и владельцам дачных участков. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для новых объектов связи оператор выбирает места, строительство в которых позволяет обеспечить максимальное покрытие ближайших населенных пунктов и прилегающих к ним участков автодорог. Ранее по такому же принципу было установлено телеком-оборудование в деревнях Дресвяново и Кобели, расположенных вдоль дороги, которой ежедневно пользуются тысячи жителей и гостей региона. Сейчас оператор обеспечил дополнительное 4G-покрытие на двух участках трассы в направлении на Кирово-Чепецк.

Еще одним населенным пунктом в Кирово-Чепецком районе, который оператор обеспечил современными услугами связи, стало село Трехречье, где располагаются дачные участки и коттеджный поселок.

В программу развития сети на территории Кировской области также вошли два популярных места отдыха. Стабильный сигнал и быстрый интернет будут доступны в туристическом комплексе «Наследие», который расположен в 150 километрах от Кирова. Локация доступна круглый год и подходит как для семейного отдыха, так и для проведения обучающих семинаров или корпоративных мероприятий. Также 4G-покрытие обеспечено для любителей активного зимнего отдыха на Советском склоне. Горнолыжная база является местом притяжения не только кировчан, но и жителей соседних регионов.

«Инфраструктуру региона сегодня невозможно представить без качественной мобильной связи и интернета. С каждым годом на карте Кировской области становится все меньше “белых пятен”, в том числе и благодаря реализации инвестиционных планов оператора. Уверен, что появление современных телеком-услуг придаст новый импульс территориям, поможет как в развитии туристического бизнеса, так и экономики нашего региона в целом», – отметил директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.