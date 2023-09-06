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МТС включила связь на новых станциях линии московского метро, ведущей в аэропорт Внуково

МТС обеспечила мобильной связью и скоростным мобильным интернетом две новые станции Солнцевской линии Московского метрополитена – «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Эта линия стала первой в России, соединившей метро с аэропортом.

МТС запустила сеть мобильной связи на двух открывшихся 6 сентября станциях, что позволит максимальному количеству пассажиров пользоваться мобильными голосовыми услугами и интернетом с первых дней работы станций.

«Аэропорт Внуково» – первая в России станция метрополитена, ведущая прямо в аэропорт. Учитывая важность этого участка Солнцевской линии для связности транспортной инфраструктуры московского региона, мы запускаем первую очередь нашей сети одновременно со сдачей новых станций, чтобы абоненты могли свободно пользоваться качественными голосовыми услугами, скоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами при стабильном сигнале и широком покрытии», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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