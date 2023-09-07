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«Инфобез со вкусом» – новое шоу от «Газинформсервис»

Сегодня на YouTube и в социальных сетях компании «Газинформсервис» вышло новое шоу об информационной безопасности и кулинарии – «Инфобез со вкусом».

Компания «Газинформсервис» запустила новый проект об информационной безопасности, продолжая популяризировать ИБ-отрасль и увеличивать уровень киберграмотности населения в России. 7 сентября на собственном канале в YouTube вышел пилотный выпуск нового шоу, у которого на сегодня нет аналогов.

Основная задача проекта – вести просветительскую деятельность в ненавязчивом и интересном формате, рассказывая об информационной безопасности, в процессе приготовления простых и вкусных блюд.

Тема первого выпуска – «импортозамещение в ИБ и кулинарии». Первый гость шоу – Валерий Иванов, главный редактор портала Cyber Media. Вместе с ведущим проекта киберэкспертом Сергеем Полуниным они обсудят – как обстоят дела в части импортозамещения иностранных решений в ИБ и покажут, как можно приготовить итальянскую «Карбонару» из российских продуктов, не потеряв во вкусе.

Так же и в дальнейших выпусках планируется тесное переплетение тем информационной безопасности с определенным кулинарным рецептом. Кто будет следующим гостем шоу? Об этом авторы проекта обещают рассказать в рамках традиционного мероприятия компании «Газинформсервис» Global Information Security Days 2023*, которое состоится с 5 по 6 октября.

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Автор и ведущий шоу, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин: «Сегодня информационная безопасность перестала быть уделом только лишь специалистов, она уже касается каждого. С угрозами мы сталкиваемся в повседневной жизни, поэтому в нашем шоу мы будем знакомить вас с новинками в этой области, давать советы, а также знакомить со звёздами индустрии. Смотрите, будет интересно».

Посмотреть 1 выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии можно здесь.

* Глобальные дни информационной безопасности.

Токен: Kra24AfXtРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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