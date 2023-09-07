К юбилею Тауйска «Мегафон» запустил скоростной интернет 4G

Мобильный интернет 4G «Мегафона» на скорости до 27 Мбит/с стал доступен более чем 300 жителям Тауйска Ольского района Магаданской области. Ранее абоненты компании могли пользоваться здесь только голосовыми вызовами, теперь сельчанам доступны все современные цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Тауйск расположен в 150 км от районного центра Олы и в 103 от Магадана. Является одним из старейших поселений в Магаданской области, был основан в 1653 г. русским землепроходцем Михаилом Стадухиным. Примерно половина жителей посёлка – представители коренных малочисленных народов Севера. Основное занятие местного населения – рыболовство, охота, животноводство. В селе действуют средняя школа, больница, почтовое отделение, музей и другие социально-культурные учреждения. Кроме того, здесь расположены рыбоперерабатывающее предприятие, лососевый рыборазводный завод, крестьянское хозяйство, а также паромная переправа, сотрудники которых теперь также смогут использовать в своей работе интернет-технологии.

В 2023 г. Тауйску исполняется 370 лет и к празднованию этого исторического события, «Мегафон» запустил на территории села сеть четвертого поколения, чтобы у абонентов оператора появилась возможность комфортно общаться в мессенджерах и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы. Учителям местной школы будет проще скачивать интересные пособия для уроков и при необходимости преподавать удаленно, а школьникам и их родителям – пользоваться электронным журналом и цифровыми образовательными платформами на своих смартфонах.

«В этом году мы продолжаем программу по модернизации инфраструктуры на территории области, запускаем сеть четвертого поколения в небольших и удаленных селах, чтобы обеспечить еще больше магаданцев современными телеком-сервисами. Сегодня для комфортной жизни сельчанам нужны не только хорошие дороги, стабильное электроснабжение и наличие социальной инфраструктуры. Важное значение имеет качественная сотовая связь, так что появление скоростного мобильного интернета «Мегафона» в Тауйске будет значимым вкладом в развитие этой территории», – отметил директор Магаданского отделения «Мегафона» Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.