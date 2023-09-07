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«Мегафон» помог запустить колл-центр для сети ресторанов в 100 городах России

Международная сеть ресторанов доставки Farfor внедрила сервисы «Мегафона» для приема и подтверждения заказов, а также для информирования о новых предложениях.

Farfor — торговая марка из Башкирии. Доставка под этим брендом работает в трех странах: Россия, Казахстан, Кыргызстан. Среди городов, где представлены рестораны — Благовещенск, Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Наро-Фоминск, Орел, Смоленск, Тверь, Тюмень, Ульяновск и другие.

Многоканальный номер от оператора позволил сотрудникам компании и их франчайзи отвечать одновременно по десяткам телефонных линий. Заказчик выбрал необходимое число под свои задачи. Кроме того, для надежности работы с клиентской базой «Мегафон» предоставил ресторанной сети выделенный канал связи.

«Ежедневно мы трудимся не только над улучшением меню, но и над повышением уровня обслуживания. Нам важно, чтобы наши клиенты могли заказывать вкусные блюда быстро и безопасно, а покупатели франшизы — легко внедрять выбранные технологические решения. Именно для этого мы усовершенствовали процессы совместно с одним из лидеров телекома», — сказал руководитель ИТ-отдела компании Farfor Александр Колохов.

«Многоканальная IP-телефония — пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и расширяют возможности бизнеса. Потенциальные клиенты не ждут на линии, а организации быстрее обрабатывают поток заказов. Чаще всего услугу применяют банки и финансовые организации, интернет-магазины, курьерские службы, колл-центры и аутсорсинговые контакт-центры. При этом ее востребованность растет как в республике, так и по всей стране», — сказал директор «Мегафона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Дополнительно Farfor подключил «Мегафон хаб» — платформу для коммуникации с аудиторией на удобных для нее площадках, от электронной почты до социальных сетей и мессенджеров. Сервис отправляет сообщения актуальным контактам, предоставляя при этом достоверную статистику по всем взаимодействиям и гарантируя конфиденциальность данных.

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