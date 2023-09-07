«Мегафон» расширил покрытие в Шадрино

«Мегафон» увеличил зону покрытия 4G и скорости передачи данных в Шадрино Новосибирской области. Улучшения качества связи почувствовали также в рабочем поселке Линево. Теперь около 18 тыс. жителей Искитимского района получили возможность пользоваться цифровыми услугами на комфортных скоростях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Численность населения Шадрино составляет примерно 500 человек. Чтобы добраться до него из Новосибирска потребуется около 1,5 часа езды на автомобиле. Несмотря на небольшое количество жителей, активность абонентов в Сети ежегодно растет, а вместе с ней и потребляемый трафик. В среднем в месяц шадринцы передают через свои мобильные устройства около 2500 ГБ данных, а на разговоры тратят порядка 700 часов.

Улучшения на сети также затронули и рабочий поселок Линево, расположенный в нескольких километрах от Шадрино. Это один из крупнейших населенных пунктов городского типа в России и самый большой в Новосибирской области. Инженеры запустили на юго-востоке поселка дополнительный низкочастотный слой LTE, который имеет расширенную территорию действия и лучше работает в закрытых помещениях. В этой части Линево находятся жилые многоквартирные дома, районная больница и поликлиники, а также обновленная футбольная площадка и скейт-парк. Теперь жители смогут с большим комфортом смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах, общаться по видеосвязи. А футболисты и скейтеры – размещать видео и фото с тренировок в социальных сетях, проводить прямые эфиры с места событий, записывать «кружки» в Telegram.

После модернизации инфраструктуры «Мегафонf» в Искитимском районе большее количество абонентов смогут говорить по телефону, используя современную технологию цифровых звонков VoLTE. Она позволяет звонить через сеть 4G с лучшим качеством, при этом вызовы тарифицируются, как обычные звонки.

«Обновление оборудования и расширение сети LTE в этом году позволили улучшить покрытие, качество и стабильность сигнала в регионе, — сказал директор «Мегафона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Мы видим, насколько востребованы эти улучшения – так в Шадрино за два летних месяца этого года мобильная активность выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.