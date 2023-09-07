МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью

Туристы, приезжающие посмотреть на маяк в «Рыбацкой деревне», теперь могут активнее пользоваться соцсетями и интернетом. Поблизости от базы отдыха и села Шумашь МТС установила дополнительное телеком-оборудование, что увеличило скорость мобильного интернета здесь в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы проведены по результатам быстрорастущего турпотока. Согласно Big Data МТС, за первые шесть месяцев 2023 гю количество туристов в этой локации увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 г.

База отдыха «Рыбацкая деревня» известна своей норвежской архитектурой и красным маяком на берегу озера Старая Тишь в пойме Оки, где ловится щука, плотва, лещ, сазан, красноперка или густера. Поблизости расположен яхт-клуб, куда съезжаются любители парусного спорта и отдыха на воде не только из Рязани, но и из других городов и регионов.

Скорости передачи данных в Шумаши и окрестностях теперь достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть местные жители и приезжие могли загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, проведенные работы расширили для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети предыдущего поколения.

Мобильным интернетом на новой скорости смогут пользоваться и рязанцы, проезжающие через Шумашь по Солотчинскому шоссе в сторону Мурмино и дачных поселков, национального парка «Мещерский», туристы из Владимирской, Нижегородской и других областей, а также автомобилисты с северо-востока Рязанской области, которые, наоборот, едут в сторону Рязани в направлении музея-усадьбы Сергея Есенина в Константиново.

«Рязанская область этим летом в целом показывает заметный прирост турпотока благодаря интересу к местным достопримечательностям, фестивалям и новым активностям краеведов, историков и местного бизнеса, развивающих бренды региона. Взять хотя бы серию городских скульптур «Грибы с глазами», по которой в Рязани даже проводятся квесты. Маяк в «Рыбацкой деревне» после включения в топ-10 станет еще более привлекательным. Туризм позволяет развивать сеть в местах с небольшим населением, что тоже, в свою очередь, является толчком для запуска новых проектов в этих локациях», - сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.