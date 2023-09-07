Онлайн-обучение студентов КФУ перенесли на отечественную платформу Webinar

МТС сообщила о переходе одного из крупнейших и старейших вузов страны на платформу Webinar. Внедренные в кратчайшие сроки решения для онлайн-коммуникаций помогут Казанскому федеральному университету в организации дистанционных лекций для студентов заочной формы обучения и онлайн-конференций различного уровня.

Преподаватели КФУ смогут не только вести занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность студентов с помощью интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований. Сервис автоматически реагирует на поднятую руку студента в кадре и выводит его на экран, чтобы он смог задать вопрос или ответить. А во время дистанционных занятий преподаватели смогут отслеживать активность и вовлеченность студентов. Если кто-то отвлечется или свернет окно с конференцией, чтобы смотреть видео в соцсетях или переписываться в чатах, преподаватель об этом узнает. С помощью Webinar университет планирует также проводить внутренние, межрегиональные и международные онлайн-конференции. Во время международных мероприятий университету будет доступно подключение синхронного перевода для иностранных участников.

«Мы в КФУ тестировали российское программное обеспечение с начала года и планировали внедрять его постепенно. Однако отключение от зарубежного сервиса заставило нас сократить переходный период, и к началу учебного года мы уже имеем доступ ко всем необходимым функциям платформы Webinar. Это позволило сохранить непрерывность рабочих процессов. Уверены, что в будущем решение поможет нам в реализации самых разных проектов в онлайне», — отметил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

«Мы убеждены, что отечественные ИТ-решения способны повышать эффективность рабочих и образовательных процессов. Платформу Webinar используют в работе учебные заведения, государственные учреждения, бизнес из разных регионов страны. Это удобное и быстрое решение, его легко развернуть, настроить и начать использовать. К примеру, внедрение решения для КФУ с десятками тысяч студентов и сотрудников заняло около недели. На фоне нарастающего тренда на технологическую независимость, с этого года МТС также приняла решение о переходе на российские решения и Webinar стал основной платформой для бизнес-коммуникаций в компании», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Платформа Webinar входит в Единый реестр российского ПО, все серверы Webinar Group находятся на территории России.