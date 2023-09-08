МТС в три раза ускорила мобильный интернет в поселке Жатай

МТС модернизировала телеком-оборудования в поселке городского типа Жатай Республики Саха (Якутия), после которой скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила емкость мобильной сети на территории всего поселка Жатай, в котором расположен судостроительный и судоремонтный завод. Скорость мобильного интернета МТС троекратно выросла в жилых кварталах, ближайших садоводствах, на берегу реки Лена, в том числе около затона, Центральной площади поселка, где проходят массовые мероприятия, а также на территории судостроительного завода, где работает большинство местных жителей.

Позитивные изменения жатайцы почувствовали и внутри помещений, в частности, в музее развития поселка и музее авиации Якутии, жатайском техникуме, в школах, ДЮСШ, медицинском центре, Якутской больнице, супермаркетах,

«После масштабной модернизации и перенастройки телеком-инфраструктуры мы смогли увеличить скорость мобильного интернета в Жатае в три раза. Дело в том, что в поселке проживают более 11 тыс. человек, и за последние пару лет многие обзавелись несколькими гаджетами. Кроме того, выросло и количество разных цифровых сервисов, которыми пользуются жители. Поэтому в часы высокой нагрузки им могло быть «тесно» в сети. После обновления сети наши абоненты с комфортом будут пользоваться всеми возможностями мобильного интернета – онлайн-кинотеатрами, онлайн-играми, смогут легко отправлять тяжелый контент в соцсетях и мессенджерах, смотреть видео в хорошем качестве, слушать музыку онлайн», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.