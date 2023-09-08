CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС в три раза ускорила мобильный интернет в поселке Жатай

МТС модернизировала телеком-оборудования в поселке городского типа Жатай Республики Саха (Якутия), после которой скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила емкость мобильной сети на территории всего поселка Жатай, в котором расположен судостроительный и судоремонтный завод. Скорость мобильного интернета МТС троекратно выросла в жилых кварталах, ближайших садоводствах, на берегу реки Лена, в том числе около затона, Центральной площади поселка, где проходят массовые мероприятия, а также на территории судостроительного завода, где работает большинство местных жителей.

Позитивные изменения жатайцы почувствовали и внутри помещений, в частности, в музее развития поселка и музее авиации Якутии, жатайском техникуме, в школах, ДЮСШ, медицинском центре, Якутской больнице, супермаркетах,

«После масштабной модернизации и перенастройки телеком-инфраструктуры мы смогли увеличить скорость мобильного интернета в Жатае в три раза. Дело в том, что в поселке проживают более 11 тыс. человек, и за последние пару лет многие обзавелись несколькими гаджетами. Кроме того, выросло и количество разных цифровых сервисов, которыми пользуются жители. Поэтому в часы высокой нагрузки им могло быть «тесно» в сети. После обновления сети наши абоненты с комфортом будут пользоваться всеми возможностями мобильного интернета – онлайн-кинотеатрами, онлайн-играми, смогут легко отправлять тяжелый контент в соцсетях и мессенджерах, смотреть видео в хорошем качестве, слушать музыку онлайн», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей

Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

МТС открыла прием заявок на ИТ-олимпиаду с главным призом 3 млн рублей

Минцифры потратит 12 млрд руб. на поддержку производителей электроники и телеком-оборудования

Softline создала компанию для производства коммуникационного оборудования

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще