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В северных городах Приамурья ускорили мобильный интернет

Высокие скорости мобильного интернета стали доступны более чем для 35 тыс. жителей севера Приамурья. Инженеры «Мегафона» выполнили программу рефарминга в Тынде и Сковородино с переводом частот среднего диапазона в стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация действующего телеком-оборудования расширила пропускную способность сети и увеличила скорость мобильного интернета на 15%. Рефарминг частот позволяет, используя существующую техническую базу, настроить сеть более эффективно для абонентов –нарастить интернет-скорости и улучшить качество звонков по технологии VoLTE.

«По сравнению с прошлым годом объем интернет-трафика в Тынде и Сковородино увеличился на 26%. Благодаря грамотному использованию частот сохраняется высокая скорость мобильного интернета при растущей активности абонентов в сети: они могут комфортно смотреть потоковое видео, передавать “тяжелые” данные, пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Мы отслеживаем динамику потребления услуг сотовой связи в регионе и стараемся оперативно реагировать, настраивая оборудование в соответствие с текущими потребностями жителей», – сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

Город Тында – узловая железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали, которая носит звание «столица БАМа». Здесь проходят десятки маршрутов пассажирских и грузовых поездов. В Сковородино находятся объекты нефтяной промышленности. Северные районы Амурской области являются зонами экономического роста региона, где качественная мобильная связь необходима и для цифровизации производств, и для оперативного решения бытовых и рабочих вопросов амурчан.

«Важно, чтобы жители северных территорий могли пользоваться скоростным мобильным интернетом. Улучшение качества связи – показатель развития Тынды и Сковородино, где создание комфортной среды для жителей является перспективным направлением. Ежедневно амурчане обращаются к нескольким цифровым сервисам, чтобы решить свои личные или рабочие задачи, поэтому качественная связь – это один из региональных приоритетов»,- отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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