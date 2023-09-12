CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Облака
|

beeline cloud приглашает на конференцию Deep cloud dive

12 октября 2023 года beeline cloud (билайн облако) проведет дискуссионную конференцию Deep cloud dive (погружение в облака). На одной площадке встретятся эксперты передовых компаний рынка, чтобы обсудить тренды, которые влияют на развитие облачного бизнеса.

Конференция включает в себя три панельные дискуссии, посвященные темам Cloud (облака), Big data (большие данные) и Security (безопасность). Каждый блок модерирует закрепленный эксперт beeline cloud, а участники мероприятия обсуждают проблемные темы, делятся свежими примерами из личного опыта и отвечают на актуальные вопросы.

Регистрация на конференцию открыта для всех желающих. После заполнения короткой формы участнику станет доступна ссылка на онлайн-трансляцию.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

Токен: LatgBYKf3

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей

Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще