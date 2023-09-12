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«Ростелеком» внедрил цифровые сервисы для управления бизнесом в «Метафракс групп»

«Ростелеком» в рамках стратегического партнерства с «Метафракс групп» разработал индивидуальный проект по централизованному контролю территории предприятия.

Сотрудники «Ростелекома» подключили инфраструктуру новых ремонтных мастерских комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина к единой внутренней сети предприятия. Для стабильной и безопасной связи специалисты протянули оптический кабель, установили и подключили оборудование, которое позволяет пользоваться интернетом на скорости не менее 100 Мбит/с. В локальную сеть всего холдинга были встроены необходимые цифровые сервисы: промышленный Wi-Fi, телефонная связь по протоколу IP и дополнительные камеры видеонаблюдения в новых ремонтных цехах.

«В этом году “Метафракс кемикалс” ввел в эксплуатацию новые мастерские. В них осуществляется различный ремонт и обслуживание используемого в работе оборудования. Важно задачей для нас было как можно быстрее подключить новые помещения к нашей локальной сети, для того чтобы осуществлять централизованный контроль. С этой задачей справились специалисты компании “Ростелеком”. Связисты помогли сформировать единую концепцию, отвечающую всем нашим требованиям и внедрить ее оперативно. Это обеспечило высокое качество сервиса, который надежно защищает нашу локальную сеть», – отметили в компании «Метафракс-информ».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Наша задача – помогать организациям быстро адаптироваться к сложным ситуациям и иметь возможность использовать перспективные технологии, внедряя их для достижения цифровой трансформации бизнеса и государства. Правильно выбранные решения в сочетании с профессионализмом наших сотрудников позволяют достигнуть нужного эффекта без дополнительных затрат. Для наших партнеров мы предоставляем услуги по ресурсно-сервисной модели, что является удобным и безопасным способом. Новый подход смогли оценить уже более ста клиентов на территории Урала».

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