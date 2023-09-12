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В пригороде Оренбурга увеличили скорость мобильного интернета

В поселке Приуралье расширили покрытие сети и повысили скорость интернет‑соединения. «Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в дачном массиве на Беляевском шоссе. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование снизило нагрузку с действующих базовых станций, что позволяет еще большему числу абонентов скачивать тяжелые файлы за короткое время. По результатам замеров, сделанных связистами, средняя скорость передачи данных сейчас составляет 10 Мбит/с, а пиковая — достигает 80 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы без задержек общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы и учебы, смотреть фильмы и сериалы.

Для улучшения качества мобильных услуг оператор задействовал наиболее эффективные для густонаселенных локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть.

«Южный пригород Оренбурга активно развивается. Помимо дачных домов, здесь строят новые коттеджные поселки и жилые комплексы. Растет численность жителей, а вместе с тем — и потребление онлайн-данных. За год интернет-трафик в Приуралье увеличился в 2,5 раза, такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры. Нам важно предоставлять абонентам доступ ко всем необходимым цифровым сервисам в полном объеме», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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