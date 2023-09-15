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МТС разогнала мобильный интернет в фармацевтическом кластере Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, усилила сеть в поселке Вольгинский Владимирской области, где находится один из крупнейших фармацевтических кластеров Центральной России. За счет модернизации телеком-оборудования МТС средняя скорость мобильного интернета в Вольгинском выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Вольгинском находится сразу три крупных фармацевтических предприятия, которые снабжают продукцией всю Россию и ближнее зарубежье. Компании с помощью высокотехнологичного оборудования на линиях непрерывного цикла занимаются разработкой и выпуском препаратов для лечения орфанных, аутоимунных, онкологических, офтальмологических, сердечно-сосудистых заболеваний. На предприятиях налажено производство антибиотиков и вакцин, в том числе против COVID-19, витаминных препаратов и биодобавок, других медикаментов и комплексов.

«Компании подобного уровня являются объектами особой важности. Высокотехнологичные процессы и серьезные исследования требуют своевременной координации, оперативных дистанционных совещаний и всеобщего контроля. Специалистам важно быть всегда на связи – как с коллегами, так и с семьей. Теперь в Вольгинском доступны все цифровые сервисы. Сотрудники фармкомпаний теперь на более высокой скорости могут вести деловую переписку в электронной почте, мессенджерах и обменных пространствах, загружать и архивировать в облачных хранилищах нужную информацию для учебы и работы», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Помимо фармкомпаний в зону покрытия попали многоквартирные жилые дома Вольгинского, общеобразовательная школа и школа искусств, плавательный бассейн, стадион «Волгарь», Центр реабилитации Социального фонда России, торговые сети, Вольгинский завод литьевых пластмасс и другие объекты.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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