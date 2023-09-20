CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

«Газпром газораспределение Тамбов» переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar

МТС сообщила о переходе компании «Газпром газораспределение Тамбов» на платформу для онлайн-коммуникаций Webinar. Отечественный сервис позволит компании проводить обучающие конференции, совещания, рабочие встречи.

Платформа Webinar позволяет проводить встречи с вовлечением до 100 участников, а также вебинары, к которым подключаются до 30 спикеров и до 300 слушателей. Все видеозаписи мероприятий сохраняются и редактируются.

«Платформа Webinar — это качественная отечественная альтернатива ушедшим западным сервисам для проведения видеоконференцсвязи. Сервис зарегистрирован в реестре отечественного программного обеспечения, а все ее серверы находятся на территории России. Это удобное и быстрое решение, которое легко развернуть, настроить и использовать корпоративным клиентам. При этом нашим заказчикам доступны ряд полезных уникальных функций – например, аналитика эффективности проведенных онлайн-конференций и инструменты для повышения вовлеченности участников мероприятий. Очень рад, что наши партнеры из газоснабжающей отрасли оценили удобство отечественных технологий», – сказал директор МТС в Тамбовской области Станислав Кошурников.

«Решение хорошо себя зарекомендовало. Сервис был необходим нам, чтобы в первую очередь быть на оперативной и живой связи с сотрудниками филиалов компании, расположенных во всех районах нашего региона. Учитывая высокую социальную значимость сферы нашей деятельности, общение с отдаленными филиалами и получение информации из первых рук решает множество задач. В будущем мы рассматриваем возможность расширить на платформе Webinar количество онлайн-мероприятий в сфере дополнительного образования наших сотрудников, решающих важные задачи по газификации региона», – отметил генеральный директор компании «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще