CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Смоленске МТС прокачала сеть ко Дню города

МТС модернизировала сеть в Смоленске для проведения Дня города. Новое телеком-оборудование установлено в центре на улице Ленина, в Заднепровском и Промышленном районах. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории Смоленска выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мероприятия, посвященные празднованиям 1160-летия Смоленска, проводятся в течение нескольких дней с кульминацией 25 сентября. Жителей и гостей города ждет масштабная развлекательная программа с универсальной ярмаркой смоленских и белорусских производителей, песочный спектакль об истории Смоленска и праздничный концерт «Город древний, город вечно молодой», которые пройдут на улице Октябрьской революции и на площади Ленина. В этих локациях, а также в районе стадиона «Спартак», откуда будет запущен городской фейерверк, МТС прокачала связь.

«Благодаря использованию частоты LTE-2100 увеличилась скорость передачи данных и емкость сети. Улучшилось покрытие в центре города, что дает возможность бесшовного соединения даже на крупных массовых мероприятиях. Участники и приезжие могут делать трансляции в своих соцсетях в режиме прямого эфира, таким образом виртуально расширяя географию Дня города,», - сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

МТС усилила качество сети еще в четырех районах Смоленска – в Промышленном в районе улиц Рыленкова и Твардовского, а также крепостной стены, парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка и улицы Кашена, а также поселка Красный Бор.

Ранее МТС провела модернизацию сети в Рославле, Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тысяч человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus PRU.03.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще