CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

АО «ГЛОНАСС» предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» — предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте.

Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем «ГЛОНАСС» и BeiDou (китайской навигационной спутниковой системы) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае.

Совместная реализация такого проекта в Китае станет вкладом в высокотехнологичных экспорт российских решений. Это создаст ещё одно направление сотрудничества и объединит наши страны для решения важней социальной задачи по повышению безопасности устойчивому развитию транспортных систем.

«Наши компетенции уникальны в глобальном масштабе, ряд технологических решений доказали эффективность за 8 лет работы «ЭРА-ГЛОНАСС». Например, использование фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда нет необходимости в реагировании спасателей. Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защите имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты, например, использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля», — сказал генеральный директор компании Алексей Райкевич. По его словам, у китайской стороны уже есть заинтересованность и ведется проработка дальнейших переговоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще