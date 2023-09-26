АО «ГЛОНАСС» предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной системы экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» — предложило создать в Китае систему аварийного оповещения на транспорте.

Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» — первого в мире подобного решения национального охвата. Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем «ГЛОНАСС» и BeiDou (китайской навигационной спутниковой системы) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае.

Совместная реализация такого проекта в Китае станет вкладом в высокотехнологичных экспорт российских решений. Это создаст ещё одно направление сотрудничества и объединит наши страны для решения важней социальной задачи по повышению безопасности устойчивому развитию транспортных систем.

«Наши компетенции уникальны в глобальном масштабе, ряд технологических решений доказали эффективность за 8 лет работы «ЭРА-ГЛОНАСС». Например, использование фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда нет необходимости в реагировании спасателей. Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защите имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты, например, использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля», — сказал генеральный директор компании Алексей Райкевич. По его словам, у китайской стороны уже есть заинтересованность и ведется проработка дальнейших переговоров.