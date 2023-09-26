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«Мегафон» улучшил связь на барнаульском заводе «Ротор»

«Мегафон» расширил 4G-покрытие для работников крупнейшего приборостроительного завода в Алтайском крае. Оператор модернизировал существующие базовые станции, и теперь сотрудники смогут оценить новое качество связи.

Алтайский завод «Ротор» – промышленное предприятие в Барнауле. На сегодняшний день на нём производят продукцию по заказам Министерства обороны РФ, а также товары народного потребления. Завод расположен в Барнаульском ленточном бору, между поселками Борзовая Заимка и Южный. Уникальный светлохвойный реликтовый лес, окружающий предприятие, является самым большим по протяжённости в Западной Сибири. Эта природная кладовая богата на дикоросы, за счёт чего привлекает внимание любителей тихой охоты и путешественников.

Связисты усовершенствовали телеком-оборудование на территории предприятия. Сигнал в новом низкочастотном диапазоне лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить стабильность передачи данных на большем расстоянии от базовых станций. В результате высокоскоростной интернет стал доступен даже в удаленных помещениях, а также на близлежащих к заводу территориях. Например, в Барнаульском ленточном бору и на отрезке дороги Лесной тракт.

«Мобильные технологии меняют жизнь людей и подход к решению многих вопросов. Абоненты всё чаще используют свои гаджеты не только для развлечений: оплата коммунальных услуг, покупка билетов, коммуникации в социальных сетях и мессенджерах, просмотр видеоуроков. О том, что аппетиты горожан растут говорит динамика мобильного трафика в сети оператора. Например, в августе этого года жители Алтайского края «прокачали» на 10% больше по сравнению с июлем. В частности, рост отмечается и на «Роторе». Аналитики компании говорят о том, что потребление с началом осени увечилось на 10%, по сравнению с прошлым годом, – отметила Мария Занько, директор «Мегафона» в Алтайском крае. – Чтобы соответствовать запросам барнаульцев, мы постоянно развиваем сеть в регионе — расширяем ёмкость действующей сети, запускаем новые объекты связи. С начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях региона».

Кроме того, проведённая модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и сёрфить в интернете на привычных скоростях.

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