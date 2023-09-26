«Мегафон» усилил LTE в пяти городах Вологодской области

«Мегафон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Вологодской области — в Устюжне, Соколе, Бабаево, Харовске и Кадникове. Оператор увеличил зону покрытия сети на 30%, где суммарно проживает около 75 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора построили новые объекты инфраструктуры и модернизировали существующие. Цифровые улучшения затронули жилые массивы с многоэтажной и частной застройкой, автомобильные дороги, множество объектов социального значения. Низкочастотный диапазон обеспечивает увеличенную дальность сигнала.

В центре Устюжны и ее окрестностях оператор улучшил зону покрытия, установив новые объекты связи. Цифровые изменения затронули в том числе и самые известные локации города – площади Торговую и Соборную, попасть к которым можно с помощью Козьего моста через реку Ворожу. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах на улицах Ленина, Терешковой, Пролетарской, Сельской, Новгородской и др.

Новые объекты связи появились также в третьем по численности городе Вологодской области – Соколе, который считается бумажной столицей региона, здесь расположены несколько целлюлозно-бумажных комбинатов. Так, стабильным сигналом и 4G‑интернетом обеспечены жители окраины города в микрорайоне ЛДК, а также жители центра в районе набережной Свободы и улицы Фрунзе.

В Кадникове, Харовске и Бабаево, базовые станции оператора были модернизированы с учетом возросших потребностей местных жителей. Ежемесячно абоненты в этих райцентрах проговаривают около 6 млн минут и расходуют более 145 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 76 млн фотографий в соцсети. За год этот показатель вырос на 13%.

«По данным аналитиков компании потребление мобильного интернета быстрее всего растет в небольших городах и поселках, т.е. за пределами областного центра. Поэтому наши инженеры с начала года провели масштабную модернизацию телеком-оборудования в 60 населенных пунктах региона. Результатом работ стали повышенные скорости интернета, необходимые для учебы, работы и повседневной жизни», - отметила директор «Мегафона» в Вологодской области Алла Лебедева.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.