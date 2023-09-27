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Merlion стала официальным дистрибьютором Eltex

Компания Merlion и Eltex, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, подписали дистрибьюторское соглашение. В рамках сотрудничества команды сторон объединят усилия для совместного развития и укрепления своих позиций в телеком-сегменте ИТ-рынка.

Статус официального дистрибьютора Eltex распространяется на весь спектр продукции и решений вендора: сетевое оборудование, оборудование GPON, оборудование беспроводного доступа, VoIP-решения, Softswitch/IP-АТС, смарт ТВ-приставки, домашние роутеры и репитеры, оборудование для умного дома и другое.

Вся линейка оборудования Eltex разрабатывается и выпускается в России (Новосибирск) на собственных производственных мощностях, сертифицированных по международной системе качества ISO-9000. Кроме того, разрабатывается ПО для профессионального использования. Выпускаемый ассортимент почти на 90% закрывает потребности операторов и крупных федеральных корпоративных заказчиков для построения сетей связи. Eltex предоставляет техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Свыше 85% выпускаемого Eltex оборудования входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России, что делает его особенно актуальным для использования в тендерах и конкурсных процедурах.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion, сказал: «Eltex – сильный и опытный представитель отрасли ТКО, завоевавший доверие профессионального сообщества и уверенно занимающий заметную долю на рынке. Ожидания от сотрудничества у нас самые позитивные. Широкий спектр продукции разработчика удачно дополнит наш портфель в соответствующей товарной категории и расширит возможности для перспективного развития как в части дистрибуции, так и в проектных поставках в рамках сотрудничества с партнерами – системными интеграторами».

«Мы верим, что сотрудничество с Merlion принесет много возможностей для роста и развития. Заказчики получат доступ к широкому ассортименту телекоммуникационного оборудования и передовым решениям от Eltex. Мы горячо приветствуем это соглашение и ожидаем благоприятных результатов для обеих сторон», – отметили в Eltex.

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