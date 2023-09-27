CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в большинстве населенных пунктов Оренбургской области. В результате работ на передающем оборудовании значительно увеличилась площадь покрытия LTЕ и качество сигнала: скорость мобильного интернета МТС в регионе выросла в среднем на 47%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Добиться роста скорости 4G-интернета удалось за счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. С помощью рефарминга МТС усилила мобильную сеть в большинстве населенных пунктов области: в городах Орск, Новотроицк, Соль-Илецк, Медногорск и других. В столице региона Оренбурге улучшение качества связи особенно заметно в местах с высокой посещаемостью: на вокзалах, в поликлиниках, торговых центрах и др. Мобильный интернет ощутимо ускорился и в любимых местах для прогулок горожан и гостей Оренбурга: на набережной Урала, площади Ленина, улице Советской.

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть оренбуржцы могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«На сегодня только 3% абонентов МТС в Оренбуржье пользуются 3G-смартфонами, поэтому большого запаса емкости для сетей третьего поколения уже не требуется. В свою очередь работающие в 4G гаджеты использует подавляюще большинство, и рост трафика в LTЕ мы фиксируем ежегодно. Чтобы жителям области не было тесно онлайн, МТС проводит рефарминг. Образно говоря, мы расширяем «узкие места» по аналогии с добавлением полос на автодороге. Таким образом, можно быстро ускорить мобильный интернет в густонаселенных районах и районах с активной жилой застройкой, таких, как Ленинский, Дзержинский, Южный округ и др.», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Microsoft и Intel убивают Windows 10. Ее пользователей не допустят к современной модификации Wi-Fi

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще