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«Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса

«Ростелеком» запустил базовые станции LTE (4G) по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Кемеровской области. Сотовая связь и мобильный интернет впервые появились в Обояновке Мариинского, Кулебакино Гурьевского, Кольчегизе Прокопьевского и Лебяжьем-Асаново Юргинского муниципальных округов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Новые базовые станции в этих населенных пунктах подключены через волоконно-оптические линии связи. Такой способ гарантирует стабильную работу интернета, а диапазон частот 1 800 Мгц обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных и устойчивое покрытие для абонентов. Устранение цифрового неравенства остается одним из важных направлений нашей деятельности в регионе. Данную работу мы планомерно ведем уже несколько лет, и за это время тысячи абонентов в малых населенных пунктах стали активными пользователями мобильной сети», – сказал Станислав Полянский, технический директор Кемеровского филиала «Ростелеком».

Базовые станции открывают неограниченные цифровые возможности новым пользователям. Они могут звонить близким, связываться с экстренными службами, общаться в мессенджерах и соцсетях, устанавливать нужные приложения. До появления 4G сельчане выходили в онлайн только за пределами родных мест, выезжая за десятки километров в райцентр или ближайший город.

«Жители Кольчегиза только начинают осваивать современные технологии. Сегодня здесь проживают не более 500 человек. В селе развивается сельское хозяйство, есть своя школа, при которой действует центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также детский театр. Благодаря программе населенный пункт получил долгожданный импульс для дальнейшего улучшения уровня жизни и комфорта», – сказала глава Прокопьевского муниципального округа Наталья Шабалина.

Программа Министерства цифрового развития России по устранению цифрового неравенства реализуется по всей стране. Исполнитель проекта «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет и мобильную связь для населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. План строительства базовых станций, в том числе и в Кузбассе, ежегодно формируется с помощью голосования на портале и в приложении «Госуслуги». Полный перечень поселений, которые вышли в онлайн в рамках данного проекта в Кемеровской области, можно найти на сайте «Ростелекома».

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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