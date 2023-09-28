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МТС провела модернизацию сети в крупном вахтовом поселке в Кайеркане

МТС сообщила о развитии сети в Кайеркане. Благодаря установке нового оборудования доступ к цифровым сервисам МТС получили около 3 тыс. человек, живущих на территории крупного вахтового поселка.

Поселок, расположенный рядом с Кайерканом – одним из крупных районов Норильска – рассчитан на рабочих и инженеров, занятых на строительстве крупных промышленных объектов. Благодаря строительству новой базовой станции покрытие сети МТС в вахтовом посёлке увеличилось более чем на 40%. Теперь голосовая связь и мобильный интернет МТС появились внутри корпусов общежитий. Проведенная модернизация позволит более эффективно решать рабочие вопросы, а также поддерживать связь с родными и близкими.

«На севере края действуют множество крупных промышленных предприятий, в работе которых заняты и сотрудники из других регионов страны. Вахтовикам нередко приходится трудиться в сложных условиях, в суровом климате, надолго разлучаясь с семьей. Для нас важно обеспечивать цифровой комфорт жителям таких поселков. Кроме того, улучшая качество связи на промышленных площадках, мы готовим инфраструктуру для внедрения инновационных сервисов МТС – умного видеонаблюдения, интернета вещей и других», – отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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