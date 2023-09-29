CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. На станциях и перегонах скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование вблизи деревни Репихово Петушинского района, которое обеспечивает покрытием стандарта 4G также деревню Молодино, садовые участки поселка Городищи и деревню Глубоково с одноименной железнодорожной платформой на линии Орехово-Зуево — Владимир. МТС увеличила скорость мобильного интернета на данном участке, где проходит Горьковская железная дорога и курсируют поезда между Владимиром и Москвой.

Расширено покрытие и в Александровском районе: новые базовые станции установлены в СНТ Берёзка в районе Струнино и восточнее деревни Темкино, которая находится на перегоне между станциями Мошнино и Балакирево. Здесь курсируют поезда Москва-Александров и Москва-Ярославль.

«Аналитика МТС показала, что в июне-августе 2023 г. объем передачи данных на этих участках железной дороги в сравнении с тем же периодом 2022 г. вырос на 15-20%. Трафик в мобильной сети создают как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих поездов. Особенно высока нагрузка в летний период, когда люди стремятся сменить отправиться в путешествие или на дачу. Но в последнее время мы наблюдаем всесезонный интерес к таким поездкам, потому что Александровский и Петушинский район еще и излюбленное место для дачников и экотуристов. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Сейчас по железной дороге также ездят дачники и туристы, которые хотят застать красивую владимирскую золотую осень», − сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала сеть в деревнях и дачных поселках Александровского и Судогодского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Huawei начала агрессивно продвигать своего «убийцу» Wi-Fi и Bluetooth. Он в шесть раз быстрее и на 60% экономичнее

Власти Швеции запретили Ericsson выполнять обязательства по поставкам базовых станций в Россию

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще