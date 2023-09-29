МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. На станциях и перегонах скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование вблизи деревни Репихово Петушинского района, которое обеспечивает покрытием стандарта 4G также деревню Молодино, садовые участки поселка Городищи и деревню Глубоково с одноименной железнодорожной платформой на линии Орехово-Зуево — Владимир. МТС увеличила скорость мобильного интернета на данном участке, где проходит Горьковская железная дорога и курсируют поезда между Владимиром и Москвой.

Расширено покрытие и в Александровском районе: новые базовые станции установлены в СНТ Берёзка в районе Струнино и восточнее деревни Темкино, которая находится на перегоне между станциями Мошнино и Балакирево. Здесь курсируют поезда Москва-Александров и Москва-Ярославль.

«Аналитика МТС показала, что в июне-августе 2023 г. объем передачи данных на этих участках железной дороги в сравнении с тем же периодом 2022 г. вырос на 15-20%. Трафик в мобильной сети создают как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих поездов. Особенно высока нагрузка в летний период, когда люди стремятся сменить отправиться в путешествие или на дачу. Но в последнее время мы наблюдаем всесезонный интерес к таким поездкам, потому что Александровский и Петушинский район еще и излюбленное место для дачников и экотуристов. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Сейчас по железной дороге также ездят дачники и туристы, которые хотят застать красивую владимирскую золотую осень», − сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала сеть в деревнях и дачных поселках Александровского и Судогодского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.