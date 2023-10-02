«Мегафон» привел LTE в Полистовский природный заповедник

«Мегафон» предоставил доступ к LTE-сети жителям и туристам в деревне Гоголево Локнянского района. Стабильная голосовая связь и 4G-интернет стали доступны для посетителей одного из крупнейших в Европе природного заповедника – Полистово-Ловатской водно-болотной системы. Теперь абоненты компании, могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для качественного 4G-покрытия туристических, научно-технических объектов и жилых домов инженеры компании спланировали размещение оборудования таким образом, чтобы радиосигнал максимально покрывал территорию и проникал внутрь зданий и сооружений.

В деревне Гоголево расположены гостевой дом, музей деревенского быта и научно –техническая база, обустроен «Экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони» Теперь не только гости природного заказника могут выкладывать в сеть красивые виды, но и жители деревни, где суммарно проживает не более 200 человек, могут в полном объеме пользоваться современными онлайн-сервисами.

«Высокоскоростной интернет и голосовые услуги связи помогут создать необходимые условия для безопасного путешествия в дикую, нетронутую природу с минимальным воздействием на нее. Большинство туристов приезжает посмотреть на удивительную экосистему из Псковской, Ленинградской и Московской областей. Туристический поток из года в год увеличивается, поэтому для комфорта наших абонентов мы строим новые базовые станции не только в густонаселенных городских районах, но и в туристических локациях», — сказал Александр Долгих, директор «Мегафона» в Псковской области.

Полистовский заповедник, обладающий неповторимым составом орнитофауны, расположен на востоке Псковской области и охраняет западную часть Полистово-Ловатской водно-болотной системы, состоящей из 15 слившихся болотных массивов. Его площадь составляет более 37 тыс. гектаров, из которых 80% это болотные массивы. Здесь ведется активная научная работа по репатриации медвежат-сирот, выращенными в охранной зоне государственного заповедника, реализуется множество программ по экологическому просвещению и экологическому туризму.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.