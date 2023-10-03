CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Ко Дню Рождения Мурманск получил новые скорости мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении работ по расширению и усилению LTE-сети в Мурманске. Модернизация телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Накануне празднования Дня города специалисты МТС завершили работы по модернизации сети в Мурманске. Добиться роста скорости передачи данных удалось за счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Теперь даже в часы максимальной нагрузки на сеть жители и гости города могут комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

Проведенные работы позволили снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и обеспечить доступность цифровых сервисов даже в часы пиковой нагрузки на сеть, в том числе во время массовых мероприятий.

«На сегодня не более 3% абонентов МТС в регионе пользуются 3G-смартфонами, поэтому большого запаса емкости для сетей третьего поколения уже не требуется. В свою очередь работающие в 4G гаджеты использует подавляющее большинство, и рост трафика в LTЕ фиксируется ежегодно. На днях мы завершили работы по перераспределению частот в столице Заполярья, что позволило увеличить скорость передачи данных и пропускную способность сети. Все это важно для экономического развития города и региона, а также для улучшения качества жизни людей, так как цифровые технологии расширяют возможности для формирования комфортной городской среды, помогают обеспечивать безопасность дома и на улице, позволяют бизнесу снижать издержки и развиваться», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане

В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода

В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще