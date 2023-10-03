Ко Дню Рождения Мурманск получил новые скорости мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении работ по расширению и усилению LTE-сети в Мурманске. Модернизация телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Накануне празднования Дня города специалисты МТС завершили работы по модернизации сети в Мурманске. Добиться роста скорости передачи данных удалось за счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. Теперь даже в часы максимальной нагрузки на сеть жители и гости города могут комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

Проведенные работы позволили снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и обеспечить доступность цифровых сервисов даже в часы пиковой нагрузки на сеть, в том числе во время массовых мероприятий.

«На сегодня не более 3% абонентов МТС в регионе пользуются 3G-смартфонами, поэтому большого запаса емкости для сетей третьего поколения уже не требуется. В свою очередь работающие в 4G гаджеты использует подавляющее большинство, и рост трафика в LTЕ фиксируется ежегодно. На днях мы завершили работы по перераспределению частот в столице Заполярья, что позволило увеличить скорость передачи данных и пропускную способность сети. Все это важно для экономического развития города и региона, а также для улучшения качества жизни людей, так как цифровые технологии расширяют возможности для формирования комфортной городской среды, помогают обеспечивать безопасность дома и на улице, позволяют бизнесу снижать издержки и развиваться», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.