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«Ростелеком контакт-центр» усиливает работу горячей линии по коронавирусу

«Ростелеком контакт-центр» увеличил количество операторов общероссийской горячей линии для информирования граждан о распространении коронавирусной инфекции и мерах профилактики. Работа организована в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Стопкоронавирус.РФ».Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По данным официального портала «Стопкоронавирус.РФ», только с 25 сентября по 1 октября 2023 г. количество госпитализаций превысило 2,5 тыс. человек и увеличилось на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей.

Специалисты «Ростелеком контакт-центра» поддерживают работу горячей линии и готовы к возможному увеличению трафика. Операторы владеют всей необходимой информацией и готовы круглосуточно отвечать на вопросы граждан о симптомах заболевания и консультировать по вопросам вакцинации.

«В пиковую нагрузку во время пандемии к работе привлекались до 500 операторов. Всего за 2020–2022 гг. на горячую линию по коронавирусу поступило почти 6 млн обращений. Наш опыт в этом социально значимом проекте доказывает, что простота дозвона, грамотная консультация и актуальная информация позволяют гражданам проще ориентироваться в самом важном — вопросах собственного здоровья, а также здоровья родных и близких. Поэтому мы проводим специальную подготовку операторов, подключаем самые современные цифровые решения, например, систему управления знаниями, которая позволяет им в едином окне видеть всю необходимую информацию для квалифицированных ответов. Такая база знаний сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора», — сказал генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Бесплатная федеральная горячая линия доступна по номеру 8-800-2000112.

***

«Ростелеком контакт-центр» предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единый государственный экзамен, единый день голосования, перепись населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7000 человек.

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