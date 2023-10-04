Театралам Саратовской области добавили скоростей

«Мегафон» модернизировал сеть во всех районах Балашова — одного из самых интернет-активных городов региона. Балашовцы занимают вторую строчку в рейтинге оператора по среднемесячному дата-трафику на пользователя, уступая только жителям Аркадака. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Абонент из районного центра использует в среднем в месяц почти 33 ГБ мобильных данных — на 2 ГБ больше, чем в 2022 г. Эта цифра на 30% выше средней для городов региона, в том числе областной столицы, сообщают эксперты по big data «Мегафона».

Лидируют по объемам трафика не только жители, но и многочисленные гости города. Несмотря на удаленность от Саратова, этот небольшой город привлекает туристов уютными парками, купеческими особняками и давними театральными традициями.

Вот уже семь лет каждый сентябрь город превращается в большую сценическую площадку — на время проведения Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье». В 2023 г. культурное мероприятие стало центром притяжения для поклонников Мельпомены из 52 регионов страны. Больше всего участников и зрителей приехало из Москвы, Воронежской, Волгоградской, Самарской и Пензенской областей. За время фестиваля гости региона загрузили на своих устройствах более 500 ГБ — объем, соизмеримый с просмотром 350 двухчасовых телеспектаклей в HD-качестве.

Перед значимым для города событием связисты реализовали программу рефарминга в диапазоне 1800 МГц — перевод частот, задействованных в сетях связи 2G, в современный стандарт LTE.

«Мы постоянно улучшаем характеристики нашей инфраструктуры, чтобы у абонентов была возможность смотреть видео и стримить без задержек вне зависимости от нагрузки. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети до 30%. Теперь даже в дни фестиваля или других массовых мероприятий сигнал стабильный, а скорость передачи данных — высокая», — сказал директор «Мегафона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

Оператор продолжает масштабный проект по рефармингу в регионе. C начала 2023 г. инженеры переоборудовали более 500 объектов связи по всей области. Среди них — города, городские агломерации и небольшие отдаленные поселения.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.