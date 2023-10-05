«Мегафон» ускорил интернет в Астрахани

Жители Астрахани за секунды загружают тяжелые файлы и смотрят видео онлайн даже при пиковых нагрузках. «Мегафон» провел технические работы на телеком-оборудовании, увеличив пропускную способность своей сети. В результате скорость мобильной передачи данных выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Аналитики «Мегафона» подтверждают высокую востребованность быстрого доступа к цифровым сервисам. С начала 2023 г. рост интернет-трафика, потребляемого абонентами, составил 18%. В среднем горожане расходуют 3200 ТБ в месяц. Такого объема информации хватит, чтобы вести онлайн-эфир без перерыва 35 лет подряд. Чаще всего астраханцы выходят в Сеть гуляя по набережной, посещая торгово-развлекательные центры, на вокзалах в зале ожидания.

«На Астрахань приходится до половины голосового и интернет-трафика региона. Например, с января жители областной столицы уже скачали порядка 30 тыс. ТБ информации, это на 24% больше чем годом ранее. Чтобы скорость передачи данных у наших пользователей оставалась стабильно высокой, а видео загружалось без задержки, наши инженеры постоянно совершенствуют инфраструктуру в регионе», — сказал Николай Макаров, директор «Мегафона» в Астраханской области.