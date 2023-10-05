МТС оцифровала культурно-образовательный центр на острове Русский

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила связью стандарта LTE культурно-образовательный центр на острове Русский. Благодаря установке нового телеком-оборудования воспитанники и педагоги культурного учреждения мирового масштаба получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Культурно-образовательный комплекс на острове Русский во Владивостоке имеет площадь более 90 тыс. кв. метров. Учреждение включает в себя девять зданий: филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы имени Петра Ильича Чайковского, образовательную школу с двумя бассейнами, два интерната для учеников, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств, а также три многоквартирных дома для преподавателей и артистов. Здесь смогут жить и учиться более 500 талантливых детей из всех регионов России.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит воспитанникам и преподавателям образовательного учреждения комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами для работы, учебы и культурного досуга - электронными библиотеками, сервисами для видеоконференций, смотреть обучающие видео в онлайн-формате, а также общаться с родными и близкими в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях.

«Для реализации эффективного и современного процесса обучения необходима качественная связь и доступ к цифровым сервисам. Поэтому обеспечение связью важных объектов социальной и образовательной инфраструктуры региона - один из приоритетов нашей работы. Развитая телеком-инфраструктура МТС позволит также внедрить на территории учреждения современные образовательные сервисы - например, российскую платформу для проведения уроков и мероприятий в формате онлайн Webinar», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее МТС в Приморском крае реализовала ряд значимых проектов по покрытию крупных объектов современной связью. В их числе Приморский океанариум, кампус ДВФУ, КСК «Фетисов арена» и многие другие образовательные, культурные и спортивные учреждения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.