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ТрансТелеКом рассказал о цифровом подходе к организациям сетей связи для промышленности

Представители крупных российских компаний обсудили вопросы внедрения и использования новейших технологий в производстве на конференции «Цифровизация промышленности 2023», организатором которой выступило интернет-издание СNews.

Руководитель отдела маркетинга компании ТрансТелеКом Александр Николаев рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются отечественные предприятия и технологических решениях, которые предлагает ТрансТелеКом в этой области.

«Сложности в организации сети, с которыми сталкиваются промышленные предприятия, как правило, связаны с большим количеством филиалов, где любые типовые процедуры по изменению конфигурации обычно занимают довольно большое количество времени. Мы предлагаем операторам более гибко настраивать и контролировать сети, снижая время и затраты на управление ими. В результате корпоративные сети становится более доступны и просты в использовании для широкого круга пользователей», – отметил Александр Николаев.

В качестве решения ТрансТелеКом предлагает организациям создание корпоративных сетей связи на основе технологии SD WAN, которые позволяют управлять цифровыми информационными ресурсами компаний, предприятий и ведомств в режиме реального времени. Эта технология позволяет контролировать сети с помощью программного интерфейса, без необходимости вручную настраивать каждое устройство. Такой подход значительно упрощает процесс управления сетью и позволяет операторам быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям пользователей.

erid:Kra23fP4sРекламодатель: АО "Компания ТрансТелеКом "ИНН/ОГРН: 7709219099/1027739598248Сайт: https://company.ttk.ru/

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