МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в Лесопарке на Ореховом озере в Рязани, где завершается благоустройство велодорожек и прибрежной зоны отдыха. Посетителям и велосипедистам теперь доступна голосовая связь и мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на территории рязанского Лесопарка, где согласно Big Data число отдыхающих в первом полугодии 2023 г. выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Кроме того, в парке завершаются работы по благоустройству второй очереди парка, которые также нуждаются в оперативной координации.

«Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет получили строители, которые завершают работы. Часть парка доступна для отдыхающих, в нем смонтирована система освещения, прокладываются деревянные тропы и велодорожки от первого разворотного круга до озера Ореховое, это место всегда пользуются большой популярностью. Озеро является перспективной зоной для развития туризма, мероприятия в Лесопарке проводятся круглогодично, поэтому МТС расширила покрытие на перспективу увеличения туристического трафика», – сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Запущенная базовая станция также обеспечивает связью также проходящее рядом Солотчинское шоссе и транспортную развязку с Муромским шоссе и Северной окружной дорогой на въезде в Рязань со стороны Оки.

Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в рядом расположенном поселке Шумашь, на базе отдыха «Рыбацкая деревня» и участке Солотчинского шоссе за Окой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.