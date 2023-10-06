МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в поселке при железнодорожной станции Дубиновка в Кувандыком районе Оренбургской области. Связью теперь также могут воспользоваться пассажиры поездов, курсирующих в направлении Оренбурга, Орска и Кувандыка, где находится одноименный горнолыжный курорт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Дубиновке проживает около 400 человек, в поселке есть детский сад, почтовое отделение. С помощью быстрого мобильного интернета местные жители могут отслеживать почтовые отправления онлайн, пользоваться банковскими приложениями и «Госуслугами», покупать билеты на пригородные поезда, не выходя из дома, смотреть фильмы в хорошем качестве и пр.

Также мобильная связь появилась на участке от станции Кондуровка до станции 157-й километр Южно-Уральской железной дороги. Здесь проходят поезда дальнего следования и пригородные поезда, связывающие крупнейшие города области. Так, из Оренбурга на электричке можно добраться в Кувандык – административный центр района, который из-за ландшафта называют оренбургской Швейцарией. В пяти километрах от Кувандыка находится известный горнолыжный центр «Кувандык 365».

«Развивая сеть в Оренбуржье, мы уделяем внимание и малым населенным пунктам. В Дубиновке до недавнего времени не было устойчивого сигнала голосовой связи, а сейчас жители поселка наряду с горожанами могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, к которым открывает доступ быстрый мобильный интернет. С запуском 4G на станции мы закрыли очередное белое пятно на оренбургском участке Южно-Уральской железной дороги. Многие жители региона пользуются поездами и электричками, в том числе в туристических поездках – чтобы подняться на Нос-гору, покататься на лыжах в Кувандыке или сплавиться по Сакмаре. И теперь на большей части пути к природным объектам можно оставаться на связи», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.