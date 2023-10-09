Бесплатный городской Wi-Fi появился в общежитиях Московской ветеринарной академии имени Скрябина

Городским Wi-Fi оснастили четыре студенческих общежития Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Там установили более 300 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Благодаря этому студенты могут пользоваться дополнительными учебными материалами и курсами, готовиться к семинарам и экзаменам, общаться с однокурсниками и преподавателями, друзьями и близкими. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Город продолжает развивать сеть бесплатного Wi-Fi в студенческих общежитиях. Не так давно городской беспроводной интернет появился в студенческом общежитии Курчатовского института, а теперь воспользоваться им могут и учащиеся Московской государственной ветеринарной академии им. Скрябина. На сегодняшний день городской Wi-Fi доступен в 175 общежитиях 37 столичных вузов, в которых установлено более 15 тыс. точек доступа. Скорость интернета там составляет не менее 10 Мбит/с, этого достаточно, чтобы с комфортом проходить онлайн-курсы, общаться с преподавателями, а также работать с видеоматериалами. Только с начала этого года около 12 млн раз студенты подключились к городской сети Wi-Fi в общежитиях столичных вузов», - сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы.

Бесплатный Wi-Fi появился в студенческих общежитиях Москвы в 2015 г. Точки доступа устанавливают на основе заявок вузов. Помимо студенческих общежитий, бесплатный беспроводной интернет доступен в парках, учреждениях культуры и спорта, на речных вокзалах и автовокзалах, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Всего в столице действует около 25 тыс. точек доступа к городской сети Wi-Fi.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по SMS. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Чтобы пользоваться беспроводным интернетом по всему городу, повторная авторизация не нужна. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения гражданам доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Информационная инфраструктура».