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Денис Лысов занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о том, что директором макрорегиона «Москва» назначен Денис Лысов. Он будет совмещать эту работу с руководством макрорегиональным филиалом «Центр» ПАО «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В новой должности перед Денисом стоят стратегические задачи по наращиванию абонентской базы в Московском регионе и достижению ключевых операционных показателей.

Эту работу Денис будет совмещать с позицией вице-президента – директора макрорегионального филиала «Центр» компании «Ростелеком», который он возглавляет более двух лет. Под его руководством крупнейший филиал успешно выполняет план по выручке и инвестирует в модернизацию инфраструктуры столичного региона.

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Денис Лысов

Денис окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «сети связи и системы коммуникаций». В 2000 г. начал работу в телеком-отрасли в должности инженера сети передачи данных, а затем управлял проектами мобильной связи в Huawei Technologies. В 2003–2017 гг. работал в компании МТС, где прошел путь от ведущего специалиста по развитию региональных систем коммутации до директора ростовского филиала.

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2: «В новой должности Денис сфокусируется на укреплении позиций Tele2 в важнейшем для компании регионе, продвижении конвергентных продуктов мобильной и фиксированной связи, лояльности цифровой аудитории к инновационным решениям оператора. Убежден, что знание Денисом московского рынка, партнерские отношения с бизнес-сообществом и представителями власти, богатый опыт в телеком-отрасли станут залогом дальнейшего роста активов Tele2 в столице».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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