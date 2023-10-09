«Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon

Группа российских топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО «Вымпелком» становится полностью российской компанией.

Придерживаясь решения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в рамках реализации сделки ПАО «Вымпелком», по собственным оценкам, приобрело свыше 96% всех облигаций группы Veon в России (в том числе свыше 99,6% всех облигаций группы Veon, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии). Данный выкуп осуществлен на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях. При этом по итогам 3 квартала соотношение чистого долга к EBITDA ПАО «Вымпелком» не превысит 2,9, а по итогам полного закрытия сделки ожидаемое значение составит не более 2,6, что отражает комфортный для компании уровень долговой нагрузки, позволяющий продолжать успешную реализацию программы капитальных инвестиций.

Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon.

Александр Торбахов, генеральный директор «Билайна», сказал: «Билайн» всегда был самостоятельной компанией, а не просто частью международной группы, но теперь все на 100% зависит только от нас. Это в первую очередь открывает новые возможности для компании. Мы освободились от ограничений и теперь станем еще более мобильными и открытыми для партнерств внутри нашей страны. Я хочу выразить огромную признательность коллегам из Veon и лично Каану Терзиоглу за годы успешного сотрудничества и пожелать им удачи в будущих проектах».

Каан Терзиоглу, СЕО Veon Group, сказал: «Закрытие сделки и завершение выхода из России позволит Veon полностью сосредоточить свои усилия на движении вперед, удовлетворяя растущий спрос на других рынках в соответствии с нашей стратегией цифрового оператора. Я не сомневаюсь, что ПАО «Вымпелком» под руководством Александра Торбахова будет успешной компанией, предоставляющей своим клиентам необходимые услуги связи. Я хотел бы пожелать команде успехов в дальнейшем пути».

Финансовым консультантом холдинга Veon по сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital, юридическими консультантами выступили: со стороны холдинга Veon – юридическая фирма АЛРУД, со стороны покупателей – юридическая фирма Level Legal Services.

Финансовым консультантом и брокером в процессе выкупа еврооблигаций Veon Holdings B.V. выступил «Алор брокер» (ООО «АЛОР +»).