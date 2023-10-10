Туристам в самом высокогорном ущелье в России впервые стала доступна мобильная связь

В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии «Мегафон» первым запустил телеком-оборудование. Альпинисты на трудном маршруте могут пользоваться голосовым сервисом и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Объект связи «Мегафона» установлен на высоте около 2500 м над уровнем моря и обеспечивает устойчивый сигнал в популярном среди туристов месте. Безенгийское ущелье – это часть Главного хребта Кавказских гор. 13 километров массива украшены густым буковым лесом, а тропы доступны только профессиональным альпинистам. Здесь же расположен лагерь «Безенги» – учебно-спортивная база в высокогорном заповеднике.

«Связь в горах – это, не только комфорт, но и безопасность. Безенгийское ущелье находится рядом с соседним государством, а значит быть в зоне доступа нужно и пограничникам, и местным жителям, и туристам. Благодаря высокоскоростному интернету, теперь наши гости могут рассказывать о своих путешествиях подписчикам в соцсетях в режиме онлайн», – сказал директор «Мегафона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Базовая станция «Мегафона» в самом высокогорном ущелье России предоставляет абонентам быстрый мобильный интернет с максимальной скоростью до 100 Мбит/с.

«Безенгийское ущелье – это популярные пешеходные направления, которые начинаются из лагеря и самые сложные альпинистские маршруты. Наличие мобильной связи делает их более безопасными. Это возможность оперативно обратиться к спасателям за помощью и консультациями в путешествии», – отметил директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев.

В 2023 г. турпоток в Кабардино-Балкарию увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Республику уже посетили гости из всех регионов России. Чаще всего в Приэльбрусье, Черекское ущелье и на Голубые озера приезжают жители Ставрополья, Краснодарского края и Москвы.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.